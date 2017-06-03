إيران تنتقد انسحاب ترامب من اتفاق المناخ: عدم مسؤولية تجاه المجتمع الدولي

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم السبت إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ "لا يلغي مسؤوليتها تجاه التغييرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قاسمي قوله إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "مؤشر على عدم مسؤولية الإدارة الامريكية تجاه المجتمع الدولي والتي ستؤدي الى مزيد من عزلتها".

واضاف قاسمي أن "التغييرات المناخية تسببت بتحديات عالمية كبيرة تتطلب مواجهة عواقبها الوخيمة، والمشاركة الكاملة والمخلصة من قبل جميع الدول لاسيما الدول الصناعية".

وتابع قائلا: "إن هذه التغييرات لها نتائج مدمرة على الدول النامية وخاصة في غرب آسيا، ومن بينها ارتفاع درجات الحرارة الموسمية، والاضرار الاقتصادية والاجتماعية العديدة جدا فضلا عن الجفاف والعواصف الترابية وانتشار امراض جديدة وهجرة السكان".

يذكر أن ترامب أعلن أمس الأول الخميس انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لحماية المناخ، ليخرج بالدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، من إطار جهود تشارك فيها كل دول العالم تقريبا لمكافحة الاحتباس الحراري.

وترك الرئيس الباب مفتوحا أمام التفاوض حول اتفاق أفضل بالنسبة إلى النشاط التجاري والعمال في أمريكا، وهاجم اتفاقية باريس على اعتبار أنها تحرم بلده من مميزات.