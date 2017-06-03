غدا.. 28 ألفًا و600 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "إن 28 ألفًا و600 طالب بالثانوية العامة سيؤدون امتحاناتهم في مادتَي اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا الأحد، داخل 72 لجنة موزعة على مستوى المحافظة".

وأضاف أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، حيث جرى تسكين رؤساء اللجان والمراقبين وتسليمهم العمل، فضلاً عن تزويد المدارس بالعمّال، وعقد اجتماع لنقل تعليمات الوزارة حول كيفية التعامل مع صندوق ومظروف الأسئلة داخل الحجرات وكيفية تأمين اللجان والتواصل مع غرفة العمليات.

وأشار الجارحي إلى تجهيز 47 استراحة على مستوى المنيا للمراقبين ورؤساء اللجان، ووضع أسرّة مجهّزة وبوتاجاز وثلاجة وكولدير بالاستراحات.

وتابع: "غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار الساعة ومرتبطة بكل الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتدريب مندوبي الأمن بالمدارس على الكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجسام الغريبة".