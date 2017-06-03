غدا.. 28 ألفًا و600 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا
غدا.. 28 ألفًا و600 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا
09:25 م السبت 03 يونيو 2017
طلاب
المنيا ــ ريمون الراوي:
قال صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "إن 28 ألفًا و600 طالب بالثانوية العامة سيؤدون امتحاناتهم في مادتَي اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا الأحد، داخل 72 لجنة موزعة على مستوى المحافظة".
وأضاف أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، حيث جرى تسكين رؤساء اللجان والمراقبين وتسليمهم العمل، فضلاً عن تزويد المدارس بالعمّال، وعقد اجتماع لنقل تعليمات الوزارة حول كيفية التعامل مع صندوق ومظروف الأسئلة داخل الحجرات وكيفية تأمين اللجان والتواصل مع غرفة العمليات.
وأشار الجارحي إلى تجهيز 47 استراحة على مستوى المنيا للمراقبين ورؤساء اللجان، ووضع أسرّة مجهّزة وبوتاجاز وثلاجة وكولدير بالاستراحات.
وتابع: "غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار الساعة ومرتبطة بكل الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتدريب مندوبي الأمن بالمدارس على الكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجسام الغريبة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ بورسعيد: انتهينا من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
-
غدًا.. 69 لجنة بالغربية تستقبل 28 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة
-
بالصور.. استراحات امتحانات الثانوية بالغربية تستقبل المراقبين
-
تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لـ"ماراثون" الثانوية العامة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواقفنون
-
بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسبابهو وهي
-
بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةأخبار
-
الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامةأخبار
-
استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلينأخبار
-
السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار