فرنسا تعلن ضبط طن من المخدرات في المحيط الهندي

باريس - (أ ش أ)

أعلنت البحرية الفرنسية اليوم السبت أن فرقة العمل المشتركة 150 ، المعنية بمكافحة الإتجار المرتبط بالإرهاب في المحيط الهندي والتي تتولى فرنسا حاليا قيادتها ، قامت بضبط طن من المخدرات في نهاية مايو الماضي قبالة سواحل شرق أفريقيا.

وقال متحدث باسم البحرية الفرنسية إنه خلال عشرة أيام تم ضبط ثلاث شحنات من المخدرات من قبل الوحدات الفرنسية والأسترالية والبريطانية في المحيط الهندي.

وذكرت مصادر فرنسية أنه في 26 مايو الماضي ، عثرت فرقاطة بريطانية على 265 كيلوجراما من الهيروين و 455 كيلوجراما من الحشيش على متن قوارب ، بينما قبل ذلك ببضعة أيام تحفظت فرقاطة أسترالية على 251 كجم من الهيروين ، كما أنه في 18 مايو ضبطت فرقاطة فرنسية 116 كجم من الهيروين تم جلب أغلبه من أفغانستان.

يشار الى أن "فرقة العمل المشتركة 150" هي تحالف فرقة عمل البحرية متعددة الجنسيات التي تعمل تحت ائتلاف من 30 دولة من القوات البحرية المشتركة في البحرين ، وقد تأسست هذه الفرقة لمراقبة السفن وفحصها والإنزال عليها والسماح بمرور أو إيقاف الشحنات المشتبه بها في اطار مواصلة "الحرب على الإرهاب".

وتختص الفرقة 151 بمكافحة القرصنة في خليج عدن ، بينما الفرقة 152 تقوم بحفظ الأمن في الخليج العربي ، وتتولى فرنسا قيادة "فرقة العمل المشتركة 150" في البحرين خلال الفترة من 13 أبريل الى 17 أغسطس.