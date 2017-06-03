بوتين: الناتو آلة سياسية خارجية لأمريكا لتضم دولا تابعة لها

موسكو - (أ ش أ)

رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف الناتو يمثل آلة سياسية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية لا تضم حلفاء بل دولا تابعة لها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله ـ خلال مقابلة مع المخرج الأمريكي المشهور أوليفير ستون ، أجريت في إطار مشروع الأخير الخاص بتصوير سلسة أحاديث مع الرئيس الروسي ـ " من الصعب جدا لأي دولة تصبح عضوا في حلف الناتو أن تقاوم الضغوط من قبل مثل هذه البلاد القوية التي تمثلها الولايات المتحدة زعيمة الناتو ، ومن الممكن أن يظهر فيها الدول الأعضاء في الناتو كل شيء ، حال تطلبت الضرورة سواء كان ذلك نظام دفاع صاروخي أم قواعد جديدة أم منظومات ضاربة".

وكشف الرئيس الروسي أنه اقترح على الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون دراسة إمكانية انضمام روسيا إلى حلف الناتو ، مشيرا إلي أن الأخير أجاب "لما لا ، أنا لست ضد ذلك".

وأشار بوتين إلي أن الوفد الأمريكي المرافق لكلينتون حينذاك بدت أعصابه متوترة.