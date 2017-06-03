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السيسى بحفل إفطار المرأة المصرية: اخترنا مسار صعب لبناء دولة حقيقية

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السيسى بحفل إفطار المرأة المصرية: اخترنا مسار صعب لبناء دولة حقيقية السيسى بحفل إفطار المرأة المصرية: اخترنا مسار صعب لبناء دولة حقيقية

التحرير

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شهد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم السبت، إفطار المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة، وذلك فى إطار الاحتفال بعام المرأة المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير والمحبة لكل امرأة مصرية، مؤكدًا أن المرأة المصرية تحملت الكثير من الظروف الصعبة فى .

وأضاف الرئيس فى كلمته بحفل إفطار المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة:"المسار اللى إحنا ماشيين فيه قد يكون مسار قاسى وصعب لكنه ضرورى وإحنا اللى بنعمله دا بنحط أساس حقيقى لدولة حقيقية".

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وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكاتف كل قطاعات وأجهزة الدولة لبناء مصر.

 

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التحرير

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