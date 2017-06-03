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صور| غضب في دمنهور بعد غلق «فتحة الأبعادية».. والسائقون يرفعون الأجرة

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صور| غضب في دمنهور بعد غلق «فتحة الأبعادية».. والسائقون يرفعون الأجرة صور| غضب في دمنهور بعد غلق «فتحة الأبعادية».. والسائقون يرفعون الأجرة

التحرير

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سادت حالة من الغضب بين أهالي مساكن زهراء الأبعادية، وعزبة عويضة بدمنهور، في محافظة البحيرة، بسبب قرار المحافظ، نادية عبده، غلق الفتحة الوحيدة على الطريق الزراعي التي تؤدي إلى المنطقة وزاد السائقون على إثره، الأجرة.

وقال محمد رزق، موظف ببريد دمنهور، أحد أهالي المنطقة، إن القرارات العشوائية التي تتخذها المحافظ دون وجود بدائل، تحملنا معاناة أكثر مما نحن فيه من عدم وجود مواصلات واستغلال السائقين في ظل غلاء الأسعار، وعدم وجود رقابة.

وأكد محمد أبو زيد، أحد الأهالي، أنه غلق الفتحة يصعب المواصلات على الأهالي، مشيرا إلى أن بعض السائقين استغلوا الموقف ورفعوا أجرة دمنهور للأبعادية.

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وطالب المحافظ والمسئولين بالمحافظة بسرعة التدخل لرفع تلك المعاناة، لافتا إلى وجود بدائل أخرى خاصة بعد تشغيل كوبري دمنهور.

وأشار بيشوي سمير، أحد الأهالي إلى أنه اضطر إلى أن يمشي بين السيارات أكثر من ٥ كيلومترات لكي يذهب إلى منزله وكان لا يحتاج أكثر من دقيقة واحدة للوصول، مطالبا بفتح الدخلة مرة أخرى وخاصة وأن الموتوسيكلات تمر من فتحة صغير قد تؤدي إلى كارثة.

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التحرير

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