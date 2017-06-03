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فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

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فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

التحرير

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قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن الهدف الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في هو أن يتطرف المسيحيون، ويلجأوون إلى حمل السلاح.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»، اليوم السبت، أن داعش لن يستطيع تنفيذ مخططه وهدفه ومن يراهن على ذلك غير واعٍ لطباع أقباط مصر.

وعن رؤيته للإرهابي، يقول الدليل «دا حد مختل عقليًا ونفسيًا، ملهوش غير ضرب الرصاص، والحديث عن استهداف مصر بعملية نوعية جديدة خلال شهر رمضان هو كلام فارغ، وينم عن يأس مطلق».

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 وأضاف الدليل أن داعش يراهن على أن يصاب المسيحيين بالاحتقان الشديد لدرجة تدفعهم إلى حمل السلاح ضد المسلمين وللدفاع عن أنفسهم من مخاطر محتملة.

ودعا الدليل المواطنين إلى غلق صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا «ظهير الدولة يجب أن يغلق صفحته على الفيسبوك»، مستطردًا «أغلقوا أي وسيلة بتقتلكم.. فكل واحد عنده نخوة وشيء من الكرامة يقفل صفحته ولا يكون لها أسيرًا».

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التحرير

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