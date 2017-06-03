السيسي يستقبل وزير خارجية السودان ويؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير السودان بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا.

كما استعرض وزير خارجية السودان نتائج لجنة المشاورات السياسية المشتركة التي عقدت في الخرطوم في أبريل الماضي، معربًا عن تطلعه لمزيد من العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين بهدف تجاوز أي عقبات قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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وأوضح المتحدث أن الرئيس أكد من جانبه على خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها على نحو مستمر. كما رحب بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في جميع المجالات.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.