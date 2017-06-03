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مصر تدين الهجوم الإرهابي في مخيم للنازحين بالكاميرون

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مصر تدين الهجوم الإرهابي في مخيم للنازحين بالكاميرون مصر تدين الهجوم الإرهابي في مخيم للنازحين بالكاميرون

التحرير

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 أدانت جمهورية العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيما للنازحين ببلدة كولوفاتا في الكاميرون، مما أسفر عن مقتل نحو 11 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا برحمته، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكاميرون في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.

 

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