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"تعليم دمياط" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

"تعليم دمياط" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

07:56 م السبت 03 يونيو 2017

وكيل التعليم دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من تجهيز الاستراحات المميزة للمراقبين في امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا على ضرورة ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والعمل بروح الفريق الواحد، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب وتوفير سبل الراحة النفسية لهم داخل اللجان.

وأضاف وكيل الوزارة، في اجتماعه الذي عقد اليوم بديوان التربية والتعليم مع رؤساء اللجان الخاصة وقيادات الإدارات التعليمية، أنه من الضروري عقد اجتماعات مع الملاحظين للتأكيد على الضوابط والتعليمات المقررة، لافتًا إلى أن حيازة الهاتف المحمول في اللجان جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم حامله عامًا كاملاً من الامتحان حتى لو كان مغلقًا.

وبيّن أن هذه العقوبة تنطبق أيضًا على جميع العاملين ورئيس اللجنة، وفي حال عدم وجود خط أرضي يتم السماح بوجود خط لهاتف محمول "غير ذكي" مع رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة والمديرية.

وأشار سويلم إلى أن هناك خط تليفون أرضي للتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة والمديرية، كما أن هناك لجنة أزمات بالوزارة ولجنة إدارة أزمات بديوان المحافظة تحت رئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور مدير الأمن والمستشار العسكري ووكيل الوزارة لعدم حدوث أي خلل داخل اللجان أثناء العملية الامتحانية.

وعن الاستراحات الخاصة بالمراقبين، أوضح وكيل الوزارة أنه جرى توفير جميع الإمكانيات من الكهرباء والإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.​

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