محافظ المنوفية الأسبق ينفي تورطه في إهدار 50 مليون جنيه

المنوفية - مروة فاضل:

نفى الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية الأسبق، اليوم السبت، ما نسب إليه من تورط في إهدار 50 مليون جنيه لتطوير وتجميل شوارع المحافظة أثناء توليه محافظًا للإقليم، وفقًا لتقرير النيابة الإدارية.

وأكد شيرين أن ما حدث آنذاك أن اليونسيف قدمت منحة لمحافظة المنوفية باعتبارها أكثر المحافظات في نسبة التعليم بشكل عام، ولمدينة شبين الكوم بشكل خاص لتطويرها، وبالفعل تم تطوير 6 شوارع من المدينة وبناء مسار الدراجات، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة كانت مشرفة على المشروع بالكامل، والمنحة كانت 5 مليون جنيه فقط لا غير.

وأضاف أن الإسكان أسندت المشروع إلى شركة بيرفكت كواليتي، وهي الشركة التي كانت تنفذ عدد من المشروعات بجامعة القاهرة، وأنها هي من اختارتها اليونيسيف لعدم رغبتها في إسناد المشروع لأي شركة حكومية.

وأضاف محافظ المنوفية السابق أن منحة اليونيسيف ظلت مؤجلة لما يقرب من 5 سنوات إلى أن تم إحياؤها خلال فترة عمله محافظًا، مشيرًا إلى تحقيق سابق مع العميد أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان في نفس الواقعة، التي حفظت التحقيقات فيها آنذاك، على حد قوله.​