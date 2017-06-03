مقتل عشرات المدنيين العراقيين خلال محاولتهم الفرار من للموصل

بغداد (أ ش أ)

لقي عشرات المدنيين مصرعهم خلال محاولتهم الفرار من أحياء بالساحل الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز بالعربية) اليوم السبت دون المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات العراقية تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض في المعركة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح الجيش العراقي أن قواته توغلت مسافة 800 متر داخل حي الزنجيلي، فيما أفادت تقارير بأن القوات المتقدمة تمكنت من السيطرة على مستودع كان مسلحو التنظيم يستخدمونه في تخزين أسلحة ومتفجرات بينها أحزمة ناسفة.

وأعلنت الحكومة العراقية في يناير الماضي استعادة السيطرة على الشطر الشرقي من الموصل، لكن القتال ما زال مستمرا للسيطرة على الشطر الغربي من المدينة.

وتسعى القوات العراقية إلى دفع مسلحي تنظيم داعش من آخر معاقلهم في البلدة القديمة بالموصل.