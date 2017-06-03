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حظك اليوم برج الميزان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

عاطفياً: تخطّط على مستوى تطوير علاقتك العاطفية وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار

صحياً: قد تصاب بنوع من الحساسية نادر لكن العلاج يكون فعالاً إنما يتطلب منك الوقاية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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