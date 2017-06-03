«الثانوية العامة»: «خلوا ولادكم ميروحوش الامتحانات بالموبايل عشان ينجحوا»

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نصح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أولياء أمور الطلبة، بمنع أبنائهم من الذهاب إلى لجانهم مصطحبين هواتفهم الشخصية، حرصًا عليهم.

وقال حجازي، خلال لقائه مع قناة «أون لايف» «خلوا أولادكم ميروحوش الامتحانات بالموبايل، وانتوا كمان متروحوش ليهم اللجان علشان ينجحوا ويقدروا يجيبوا درجات كبيرة»، مؤكدًا: «نثق أن ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل موعدها في السنوات الماضية لن تحدث هذا العام».

وأوضح خلال، أن لجنة امتحانات الثانوية العامة وضعت 4 نماذج لاختبارات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه تم طباعة نموذجًا، ويتبقى 3 نماذج أخرى سيتم الاستعانة بهم في حالة تسريب الامتحانات وطباعتها في وقتٍ قياسي.