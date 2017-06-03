أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يوم حافل بالتشويق على الصعيد الشخصي، ويكون الأمر رائعاً، لكن اتخذ الحيطة والحذر وكن واعياً لكل المستجدات

عاطفياً: تلتقي مصادفة الشخص الذي يحرّك مشاعرك وبإمكانه تحقيق أحلامك ورغبتك في الارتباط والاستقرار نهائياً

صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى