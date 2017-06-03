وزير روسي: قد نستأنف الرحلات لمصر خلال أسبوع أو أسبوعين من قرار استئنافها
وزير روسي: قد نستأنف الرحلات لمصر خلال أسبوع أو أسبوعين من قرار استئنافها
07:30 م السبت 03 يونيو 2017
موسكو (د ب أ)
صرح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم السبت، بأن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها إلى مصر خلال أسبوع أو أسبوعين على قرار استئنافها.
وقال سوكولوف للصحفيين: "يرجع ذلك إلى الجانب المصري ووفائه الفعلي بمتطلبات الأمان المنصوص عليها في خريطة الطريق. بمجرد إرسال إخطار بذلك، سيتوجه خبراؤنا فورا لتفتيش المطارات المصرية، وفي حال اتخاذ قيادة البلاد قرارا بهذا الشأن، ستجهز شركات الطيران طائراتها خلال فترة وجيزة، أسبوع أو أسبوعين، لتنفيذ الرحلات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وأضاف: "بمجرد إرسال إخطار بذلك، سيتوجه خبراؤنا فورا لتفتيش المطارات المصرية، وفي حال اتخاذ قيادة البلاد قرارا بهذا الشأن، ستجهز شركات الطيران طائراتها خلال فترة وجيزة، أسبوع أو أسبوعين، ا لتنفيذ الرحلات".
ومنذ وقف حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015، تردد أكثر من موعد لاستئنافها، إلا أن المسألة لا تزال عالقة منذ أكثر من عام ونصف العام.
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