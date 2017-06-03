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إزالة تعديات على فدانين من أملاك الدولة بدمياط

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على فدانين من أملاك الدولة بدمياط

07:35 م السبت 03 يونيو 2017

إزالة تعديات على فدانين من أملاك الدولة بدمياط

إزالة تعديات على فدانين

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم السبت، حملة بالتنسيق مع قوة من مديرية الأمن لتنفيذ إزالة حالة تعد على أرض زراعية في منطقة جمعية قرية الإسماعيلية التابعة للمركز على مساحة فدانين.

انتهت الحملة بردم الأرض وإعادتها إلى ما كانت عليه بعد قيام المتعدي بأعمال حفر تمهيدًا للبناء عليها.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا في وقت سابق من تنفيذ 40 قرار إزالة لتعديات على جسور النيل بقرية كفر المياسرة التابعة للمركز من بينها عدد من حظائر المواشي.

يأتي ذلك عقب إزالة حالة تعد على مساحة تبلغ 1000 متر في قرية الشعراء، وكذلك تنفيذ إزالة تعد على مساحة 6.250 أفدنة بالزراعة وتشوين معدات ومخلفات حيوانية وزراعية بمنطقة تل إيبوان الأثري بمدينة فارسكور، واسترداد 7 أفدنة مدينة دمياط الجديدة.​

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