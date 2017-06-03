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حظك اليوم برج السرطان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: حالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلباً في عملك، فتشعر بالملل والفشل، فسارع إلى معالجة الأمر قد فوات الأوان

عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعداً لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة

صحياً: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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