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حظك اليوم برج الثور الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل او ملل، ولن تتردّد في الإبكار الى عملك إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع المادية السيئة

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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