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20 طن سلع غذائية لمحدودي الدخل بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

20 طن سلع غذائية لمحدودي الدخل بالوادي الجديد

06:38 م السبت 03 يونيو 2017

20 طن سلع غذائية لمحدودي الدخل بالوادي الجديد

مديرية اوقاف الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال الدكتور محمد بخيت، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إن المديرية وزعت 20 طنًا من السلع الغذائية على الحالات المستحقة من أبناء المحافظة ومحدودي الدخل.

 

وأكد بخيت، في بيان له اليوم، أن السلع الغذائية التي جرى توزيعها تمثلت في (السكر، والأرز، والمكرونة )، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف للمحافظة، حيث جرى توزيع السلع الغذائية المجانية على المستحقين من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، في حضور لجنة من مديرية أوقاف المحافظة، في إطار تعزيز الدور الإنساني وتخفيف العبء عن كاهل المستحقين من محدودي الدخل والمطلقات والأرامل.

على جانب آخر، أكد مدير عام أوقاف المحافظة أن لجنة البر التابعة للمديرية وفرت مبلغ 60 ألف جنيه، للتوزيع على المستحقين كعيدية حسب الأبحاث المقدمة، جاري دفعها إلكترونيًا إلى مكاتب البريد، لتصل إلى مستحقيها من خلال أقرب مكتب بريد.​

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