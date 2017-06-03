بالصور.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
بالصور.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
06:45 م السبت 03 يونيو 2017
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الفيوم - حسين فتحى:
اعتمد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2016/2017 بنسبة نجاح بلغت 80.25 % بزيادة 6% عن نتيجة العام الماضي.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثاني بلغ 49 ألفًا و542 طالبًا.
كما لفت إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسي الثاني بلغت 81.9 %، وحصلت إدارة غرب الفيوم التعليمية على المركز الأول، يليها إدارات شرق الفيوم، ويوسف الصديق، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية على التوالي.
وكرم المحافظ الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى المحافظة ومنحهم شهادات تقدير لتميزهم العلمي، متمنيًا لهم مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية بما يعود بالنفع على الوطن.
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