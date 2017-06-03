استمرار أعمال هدم «عقار الأزاريطة».. ورئيس حي وسط: المهندسون غير مسؤولين

التحرير

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لا حديث يعلو في الشارع السكندري على أزمة عقار الأزاريطة المائل بحي وسط الإسكندرية، وتواصل الأجهزة المعنية عملية هدم العقار تدريجيا، لليوم الثالث، بينما قررت النيابة العامة حبس مالكة العقار "ميرفت ع"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بينما قررت، اليوم السبت، استدعاء الملاك الأصليين.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من قسم باب شرق بانهيار العقار أمام 17 شارع علي الخشخشاني، بمنطقة الأزاريطة مكون من 3 طوابق، خالي من السكان و المنقولات، حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

بالمتابعة تبين حدوث ميل شديد بالعقار رقم 18، على العقار المواجه له رقم 21، وتم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة وبعض ممثلي الشركات المعنية بالتنفيذ، وذلك للمدارسة واتخاذ القرار المناسب، وأجمعت اللجنة على إزالة أدوار بالعقار المائل ما فوق نقطة الارتكاز، على العقار المقابل وبدء التنفيذ الفوري.

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من جانبه، أكد علي مرسي، رئيس حي وسط، أنه لم يتم حبس أي من عاملي أو مهندسي الحي، مشيرا إلى أن العقار تم بنائه عام 2002، وهناك مهندسين أحيلوا لسن التقاعد وآخرين تم نقلهم، بينما المهندسين الحاليين لم يكونوا متواجدين وقت بناء العقار.

وأضاف مرسي، لـ"التحرير"، أن أعمال الهدم مستمرة لليوم الثالث على التوالي، وتم هدم طابقين عبارة عن سطح العقار وطابقين من الجدران والأسقف.

فيما يواصل محمد سلطان، محافظ الإسكندرية واللواء محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعاتهما ومباحاثتهما بشأن المائل للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال هدم، وللتأكيد على الحفاظ على كافة المتعلقات المستخرجة من العقار لحين تسليمها إلى أصحابها.