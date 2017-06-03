روسيا اليوم: الجيش السوري يقضي على 1200 داعشي في ريف حلب

دمشق (أ ش أ)

استعادت وحدات من الجيش السوري 22 قرية ومزرعة من قبضة "داعش"، بجانب القضاء على 1200 داعشي، وتدمير 12 مقر قيادة و101 آلية و4 دبابات و7 مدافع هاون، بريف حلب الجنوبي الشرقي، خلال الفترة من 29 مايو الماضي وحتى اليوم.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، لمصدر عسكري قوله - إن بين الإرهابيين القتلى القائد العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حلب الشرقي، المدعو "أبو حذيفة الليبي"، وعددا من زعماء التنظيم الآخرين.

وأشار المصدر إلى أن الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف حلب الجنوب شرقي على محور خناصر- أثريا، مقتربا من تحرير كامل المحور، ومواصلا حصار مدينة مسكنة، أبرز معاقل تنظيم "داعش" في المنطقة.

يُشار إلى أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة شنت - في وقت سابق - عمليات مكثفة ضد تجمعات وتحصينات لـ "داعش" في ريف حلب الجنوب الشرقي، وأحكمت خلالها السيطرة على الجزء الشمال الشرقي والأوسط من سلسلة جبال (الطويحينة) شرق محور خناصر أثريا.