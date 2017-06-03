اللقطات الأولى لحريق مخزن أدوات كهربائية في البدرشين
اللقطات الأولى لحريق مخزن أدوات كهربائية في البدرشين
06:40 م السبت 03 يونيو 2017
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كتب - محمد شعبان:
يقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة، بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بمخزن للأدوات الكهربائية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
ووصل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحريق بقرية العزيزية بجوار كوبري المعمل؛ للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وحصر الخسائر التي قدرت بـ6 ملايين جنيه، بحسب المعاينة الأولية.
وفي وقت سابق، دفع اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ16 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني سعيد، إذ تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران التي امتدت إلى عدد من أشجار النخيل، وإخماد الحريق، الذي تسبب في تفحم محتويات المخزن.
وحرر اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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