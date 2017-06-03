المعاينة الأولية: 6 ملايين جنيه خسائر حريق مخزن أدوات كهربائية بالبدرشين
المعاينة الأولية: 6 ملايين جنيه خسائر حريق مخزن أدوات كهربائية بالبدرشين
06:15 م السبت 03 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن للأدوات الكهربائية بمركز البدرشين.
ودفع اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ16 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني سعيد، إذ تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، الذي تسبب في تفحم محتويات المخزن.
وتقدر قيمة الخسائر الأولية للحريق بنحو 6 ملايين جنيه، فيما انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وسط تواجد أمني مكثف بقيادة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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