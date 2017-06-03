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السيسي يستقبل وزير خارجية السودان ويؤكد حرص البلدين على تجاوز أي عقبات

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مصراوي Masrawy

يستقبل وزير خارجية السودان ويؤكد حرص البلدين على تجاوز أي عقبات

06:24 م السبت 03 يونيو 2017

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القاهرة - (مصراوي)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس السيسي، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا.

كما استعرض وزير خارجية السودان نتائج لجنة المشاورات السياسية المشتركة التي عقدت في الخرطوم في أبريل الماضي، معرباً عن تطلعه لمزيد من العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين بهدف تجاوز أي عقبات قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد من جانبه على خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها على نحو مستمر.

كما رحب بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كل المجالات.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

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