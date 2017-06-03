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"أوقاف الأقصر" تلغي اتفاق تبادل خطباء وأئمة مع الأزهر

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مصراوي Masrawy

"أوقاف الأقصر" تلغي اتفاق تبادل خطباء وأئمة مع الأزهر

06:21 م السبت 03 يونيو 2017

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إلغاء الاتفاق المبرم بين مديرية الأوقاف والأزهر الشريف لتبادل الخطباء والأئمة، وذلك على خلفية أزمة تغيب خطيب مسجد صلاح الدين -أحد أكبر مساجد المدينة- الجمعة أمس، لتضارب تكليفات الجهتين.

وأضاف وكيل الأوقاف أن الاتفاق كان يقضى بأن يرسل الأزهر أحد الأئمة كل أول جمعة من كل شهر لأداء الخطبة في عدد من المساجد، على أن يتواجد خطيب الأوقاف المعين أو من ينوب عنه داخل المسجد.

وأوضح أن ما حدث بمسجد صلاح الدين هو أنه وفقًا للاتفاق المبرم تم إرسال خطيب الأوقاف إلى مسجد آخر على أن يتم إرسال خطيب الأزهر إلى مسجد صلاح الدين الذي فوجئ مصلوه بتأخر الخطيب لمدة 15 دقيقة، وهو الموقف الذي أنقذه أحد المصلين بأداء الخطبة.

ونفى وكيل الأوقاف ما تداول عن تأخر خطبة الجمعة أمس في 5 مساجد، مؤكدًا أنها كانت في مسجد صلاح الدين، وخطب بالناس مدرس من الأزهر.​

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