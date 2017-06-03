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وكيل «صلاح» ينفي سفر اللاعب إلى إنجلترا

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وكيل «صلاح» ينفي سفر اللاعب إلى إنجلترا وكيل «صلاح» ينفي سفر اللاعب إلى إنجلترا

التحرير

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نفى رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، ما تردد خلال اليومين الماضيين حول سفر اللاعب إلى إنجلترا لإنهاء المفاوضات حول إنتقاله إلى ليفربول، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت عدة أنباء عالمية قد تحدثت عن عرض ليفربول لضم صلاح، والتي لم ينكرها وكيله، وعن سفر اللاعب إلى إنجلترا لمناقشة بنود عقده الشخصية مع الريدز وهو ما نفاه رامي.

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ونشر رامي عباس تدوينة عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، قال فيها: "محمد صلاح لم يغادر منذ وصوله إليها من روما بعد إنتهاء موسمه مع الفريق".

رامي عباس وكيل محمد صلاح

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التحرير

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