الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف غرب تعز

صنعاء (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، بمحافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله "إن دفاعات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان في منطقة العمري بمديرية ذباب غرب محافظة تعز".

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي أي تصريح حول ذلك.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على منطقة "ذباب" وهي احد المناطق الاستراتيجية لقربها من مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي.

وتشن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، عملية عسكرية ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن، منذ اكثر من عامين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.