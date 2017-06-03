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عسكري ليبي: محافظة الجفرة باتت نظيفة تماما الآن من الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

عسكري ليبي: محافظة الجفرة باتت نظيفة تماما الآن من الإرهابيين

06:05 م السبت 03 يونيو 2017

عسكري ليبي: محافظة الجفرة باتت نظيفة تماما الآن من الإرهابيين

بنغازي (أ ش أ)

أكد آمر غرفة عمليات الجيش العميد عبد السلام الحاسي أن محافظة الجفرة باتت نظيفة تماما الآن من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المنطقة بعد أن قضت قوات الجيش الوطني الليبي عليهم.

وقال الحاسي، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم السبت، إن قوات الجيش استعادة السيطرة على منطقة الجفرة بكامل مناطقها وبلداتها بما فيها قاعدة الجفرة العسكرية الجوية بعد دحر عناصر القاعدة.

وقد استعاد الجيش الوطني الليبي السيطرة على كافة مناطق محافظة الجفرة الصحراوية وسط ليبيا وقاعدة الجفرة العسكرية الجوية بعد أن كان قد حقق تقدما نوعيا في الأيام الماضية على حساب الجماعات المتطرفة.

وكان الجيش قد نجح في استعادة السيطرة على مدن استراتيجية في منطقة الجفرة الصحراوية أمس الجمعة بعد الغارات الجوية التي استهدفت الجماعات المتطرفة في مناطق ليبية عدة.

وتقع الجفرة على بعد ما يزيد عن 500 كيلومتر جنوب غربي بنغازي وعلى بعد نفس المسافة جنوب شرقي طرابلس.

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