تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف إلى غدٍ الأحد
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف إلى غدٍ الأحد
05:37 م السبت 03 يونيو 2017
كتب - أحمد أبو النجا:
قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرءوف، والمواطنة مارى جورج إلى غدٍ الأحد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، تدبير تجمهر بمنطقة عين شمس يوم 28 مارس 2014، تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، وأردتها صريعة.
كما أطلق متهم آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، أصاب الطفل شريف عبدالرءوف في رأسه، ما أودى بحياته، وأحاط المتهمون بسيارة المواطنة مارى سامح جورج، واعتدوا عليها، ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلاً عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم.
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