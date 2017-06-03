600 حالة غش في امتحانات جامعة الإسكندرية

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أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عن عدد حالات الغش منذ بدء الامتحانات وحتى الآن، وصلت حوالي 600 حالة غش.

وقالت الإدارة إن الامتحانات مستمرة في جميع الكليات حتى عيد الفطر، فيما انتهت الامتحانات بكلية الحقوق.

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ذكر الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن حالات الغش التي تم رصدها حتى الآن بلغت 584 حالة: 274 بكلية الحقوق، 150 بالتجارة، 130 بالآداب، 10 بالتربية، 6 بالسياحة والفنادق، 5 بالفنون الجميلة، حالتين بكليات العلوم والصيدلة وطب الأسنان، وحالة واحدة بكليات الطب البيطري والهندسة والزراعة.

أضاف جابر أن أعمال الامتحانات تسير في هدوء، وأن أعضاء هيئة التدريس يتسلمون أوراق الامتحانات أولا بأول من الكنترولات يوميا، للبدء في التصحيح عقب انتهاء كل إامتحان تمهيدا، لإعادة تسليمها إلى الكنترول للبدء في رصد الدرجات، وإعداد النتائج النهائية للعام الجامعي 2016/ 2017.