الدولار جوَّع الغلابة.. سندوتش الفول بـ3 جنيهات وطبق الكشرى بـ10

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«المواطن المصرى يقدر يفطر بجنيه واحد» و«يقدر ياكل فى مصر بـ2 جنيه» تلك الجملة وغيرها، تتردد كثيرًا على ألسنة المسؤولين، وخاصة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والنائب البرلمانى "عاطف مخاليف" عندما صرح أن المواطن المصرى يكفيه جنيه واحد للتغلب على الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وتمكنه من الإفطار، إلى جانب النصائح المتكررة للمواطنين بالبعد عن الحياة التى وصفوها بـ"الراغدة" ومراعاة الظروف الاقتصادية المنهارة فى مصر.

هل يستطيع المواطن العيش بـجنيه؟

دائما تثير تصريحات المسؤولين فى مصر جدلًا كبيرًا خاصة أن الأغنياء فيها يتمتعون بالرغد والعيشة الكريمة ويطالبون البسطاء مرارًا وتكرارًا بالتقشف والبعد عن الحياة الراغدة، فلم يستطع المواطن الآن العيش بـ"جنيه" واحد بعد ارتفاع أسعار مكونات الإفطار والغداء الشعبية من "الفول" و"الطعمية" و"الكشرى".

وتقف رواتب المصريين متجمدة لم تخرج إلى النور، فهناك أسر تعيش على أموالًا ضئيلة طوال الشهر، فتبدأ من 600 جنيهًا، لم تكف الحصول على رغيف "العيش"، فارتفاع الأسعار هذه المرة كان بطريقة غير مسبوقة وتجاوزت محدودى الدخل الشرائية بالتزامن مع تعويم الجنيه وهبوطه أكثر مما كان عليه أمام الدولار الأمريكى، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وكافة السلع.

ما يستهلكه المصريون من الفول

الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أكد فى تصريحات سابقة له، أن الإحصائيات أفادت، أن المصريين يستهلكون نحو 500 ألف طن فول سنويًا بنحو 4.6 مليار جنيه، وأشار أن المصريين يستهلكون 480 ألف طن فول سنويا، نستورد منه 290 ألف طن من الخارج، بإجمالي 125 مليون دولار سنويًا أى بنحو 2.3 مليار جنيه، فيما يبلغ قيمة الاستهلاك المحلي 2.3 مليار جنيه، أيضا ليصل إجمالي قيمة ما يستهلكه المصريون من الفول سنويًا بنحو 4.6 مليار جنيه.

وأوضح عبد الدايم، أن هناك استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية، لزيادة عدد السكان حوالي 2.5 مليون سنويًا، مضيفًا أن مصر زرعت هذا العام 125 ألف فدان فول، بطاقة إجمالية 187 ألف طن"، مؤكدا أنه خلال العام المقبل سيتم زيادة زراعة محصول الفول إلى 175 ألف فدان.

كباب الغلابة

تُعد الطعمية من الأطعمة الشعبية، وعُرفت بـ"كباب الغلابة" حيث اشتهرت فى مصر بحلاوة مذاقها وكانت الأكلة الأرخص على مر العصور ولكن انهارت أمام القرارات الحكومية بتعويم الجنيه أمام الدولار نظرًا لارتفاع أسعار المكونات الخاصة بها.

وتحتوى الطعمية على مكونات عدة منها البقدونس بجنيه والبصل بـ6 جنيهات والثوم 9 جنيهات والكزبرة 25 جنيهًا والكرات بـ3 جنيهات بالإضافة إلى الكمون والملح وزيت القلى وسمسم التزيين.

ويتوقف أسعار مكونات "أكلات الغلابة" على ارتفاع وانخفاض سعر الدولار اليومى، فكلما ارتفع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة وزيادة سعر المكونات مرة أخرى.

الفول مجددا

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«إن خلص الفول أنا مش مسؤول» هكذا كانت تُقال تلك الجملة فى السنوات القليلة الماضية قبل ارتفاع الأسعار، ولكن اليوم أصبحت حقيقة وارتفاع أسعار حالت دون قيام البائعين بشرائه فضلا عن إغلاق بعض المحلات نظرًا لارتفاع الأسعار.

بائعو الفول علقوا لافتات "مافيش بجنيه فول بعد اليوم"، حيث يدخل الفول فى مكونات الطعمية، بعدما انخفض سعر الجنيه، بعد قرار التعويم، مما أدى إلى حرمان الطبقة الفقيرة والمتوسطة أيضا من تناول وجبتهم الشعبية المُفضلة، حيث ظلا الفول والطعمية ثابتان منذ قيام ثورة يناير وما قبلها ولكن إنهارا مع انهيار الجنيه وأصبح سعر قرص الطعمية بدلًا من 5 قروش إلى 25 قرشًا فى الأماكن الشعبية، ووصل فى الأماكن الراقية إلى 2 جنيه ونصف للقرص، مما يعتبر كارثة بكل المقاييس، فيما رفعت مطاعم المناطق الراقية سعر سندوتش الفول إلى أربعة جنيهات، والمناطق الشعبية 3 جنيهات.

الكشرى دائما

وجبة الغداء الشعبية الأغلى فى مصر، وارتفعت أكثر بكثير بعد ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه، حيث أنه يحتوى على مكونات عديدة منها العدس الأصفر والبصل والأرز والطماطم والمكرونة والليمون.

وذكرت الغرفة التجارية فى آخر تحديث لها، أن سعر العدس الأصفر وصل الكيلو 37 جنيهًا، والبصل 4 جنيهات والأرز 9 جنيهات والطماطم 5 جنيهات والمكرونة 6 جنيهات والليمون 25 جنيهًا مما يُشكل عبء كبيرًا على الأسرة ودخلها المعيشى، حيث أن أزمة تعومي الجنيه وارتفاع الدولار تسببت فى زيادة سعر وجبة «الكشرى» 50% خلال شهرين.

لم تقتصر ارتفاع الأسعار على مكونات الكشرى فقط، ولكن أيضا أصحاب محال المأكولات والمطاعم يتحملون دفع إيجار محلاتهم بالإضافة إلى الوقود والطاقة والعمالة مما يجبرهم على زيادة أسعار الوجبات للضعف مع تقليل العبوات أيضا، كما اضطرت الأزمة أصحاب المحلات لتخزين السلع الغذائية من الأرز والمكرونة والبصل والعدس مما أدى إلى اختفاء السلع من الأسواق وارتفاع سعر المعروض .

غاب العدس

أكد جلال عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بالقاهرة، لـ«التحرير» أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل سلبى على أسعار الزيوت والحبوب منها العدس والفول وخاصة المكونات الأساسية فى "الأكلات الشعبية" مشيرًا إلى أن مصر تقوم بزراعة جزء ضئيل من الفول وتستورد بنسبة لا تقل عن 50% من استهلاكنا، بالإضافة إلى استيراد من 85 إلى 90% من الزيوت، قائلًا: ده رقم مخيف جدا.

وأعرب عمران، عن غضبه قائلًا: "يُقال أننا دولة زراعية ولكن احتياجاتنا الأساسية والضرورية فى أيد دول الغرب ومنها القمح والفول والزيوت وغيرها".

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن الجنيه المصرى خلال السنوات القليلة الماضية كان يكفى لإفطار مواطن مصرى، لكن الآن أصبح الجنيه لا قيمة له والرغيف سعره وصل من 50 إلى 75 قرشًا وحجمه لا يزيد عن 50 جرام، أما محلات الفول والطعمية فرفضت بيعهم أقل من 2 جنيه، وطبق الكشرى وصل سعره فى المناطق الشعبية من 7 : 10 جنيهات وفى الأماكن الراقية وصل إلى 30 جنيهًا .

أما أحمد المغربى، عضو شعبة المواد الغذائية فى الجيزة، أن الأسعار مستقرة بالنسبة لبداية العام فى شهور يناير وفبراير ومارس، مؤكدًا أن الأرز أصبح متوفرًا بكميات هائلة من 9 إلى 10 جنيهات، مؤكدًا أن تحرير سعر صرف الجنيه هو من أغرق الأسعار والسلع والمواطن نفسه على حد قوله،

وعن الفول، أكد المغربى، لـ«التحرير»، أنه يدخل فى جميع أكلات المصريين، حيث أنه وجبة أساسية على الإفطار ارتفع سعر على "عربات الفول" من جنيهين ونصف للطبق إلى 5 جنيهات، وسعر سندوتش الفول وصل للمنطاق الراقية إلى 4 جنيهات، لافتا أن الدولة تُدعم المواطن عن طريق توفير منتج الفول المصرى الكيلو بـ12 جنيه وإنتاج هذا العام والبلدى لمحاربة الغلاء، فى الوقت الذى أكد فيه أن طبق الكشرى يدخل فى مكوناته العديد السلع كالمكرونة والأرز والبصل فمن الطبيعى بعد ارتفاعهم يتم رفع جميع أطباق الكشرى بالإضافة إلى ارتفع سعر التوابل المضافة إليه 3 أضعاف، حيث وصل سعر الشطة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، والفلف الأسود المستورد بداية من 110 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، والكمون المحلى 90 جنيهًا والمستورد منه 75 جنيهًا لأنه أقل جودة.