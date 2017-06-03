أخصائى جراحة: للصيام تأثير كبير على مرضى العظام

التحرير

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شريحة كبيرة من المرضى وخاصة مرضى العظام، قليلًا ما يجد دواء أو علاجًا مؤثرًا لحالته من أجل التخلص من الآلم المصاحب له فى كل دقيقة يوميًا، وليس كل الأدوية الكيميائية هى من تساعد على العلاج فقط، ولكن الصيام الذى فرضه علينا الله يختص بعلاج أشياء كثيرة دون أن نعلم.

الصيام وأمراض العظام

دائما ما يعتقد الإنسان أن الصيام مرتبط فقط بالطعام والشراب والصلاة وأنها فريضة كتبها الله علينا فقط دون أن يعلم فوائدها، حيث أن فؤائده عديدة لمرضى العظام بصفة عامة ومرضى الروماتيزم وآلام المفاصل بصفة خاصة، حيث أن الصيام مع تنظيم الغذاء معتمدًا أكثر على الخضروات، إلى جانب أنه فرصة جيدة لإنقاص الوزن ومن ثم تحسن آلام المفاصل.

ومن المثير للدهشة وحكمة الله، أن أثناء الصيام يزيد الجسم من إفراز الإندروفين بالدم، والتى لها خاصية تسكين الآلم وتقليل معاناة المريض ذاتيًا فى فترة الصيام، كما أنه مع نقص نسبة السكر بالدم يفرز الغدة الكظرية هرمون الكورتيزون والذى يُعرف بخاصية مضاد لإلتهاب ومن ثم تحسين التهابات وآلام المفاصل، حسبما ذكر الدكتور إسلام شفيق، أخصائى جراحة العظام والكسور والمفاصل والعمود الفقرى، بجامعة الزقازيق فى تصريحاته لـ"التحرير".

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نصح أخصائى جراحة العظام، مرضى العظام وخاصة كبار السن منهم الذين أجرى لهم عملية جراحية فى التو أبو بعدها لما يقرب من مدة 5 أيام بالإفطار نظرًا لاحتياجهم العالى للسوائل عن طريق الفم أو المحاليل المُغذية التى تُفطر أيضا عن طريق الوريد نظرًا للعرضة للجفاف وخاصة مع كبار السن فى العمليات الجراحية الكبيرة مثل تثبيت الكسور الفخذية و جراحات إستبدال المفاصل .

كما ينصح مرضى النقرس و هو مرض ينتج عن زيادة نسبة في اليوريك آسيد، وتؤدى إلى ترسيب بلوراته في المفاصل خاصة أصابع القدم ومن ثم حدوث تورم واحمرار وإلتهابات قد تكون شديدة اﻹكثار من السوائل والمياه مع اﻹفطار للتخلص من تلك اﻷملاح مع البول والتي قد تكون تركزت أثناء نقص السوائل بالجسد في فترات الصيام .

كيف تتغلب على الهشاشة ؟



أوضح شفيق، أنه يجب على مرضى الكسور وهشاشة العظام الإكثار من مصادر الكالسيوم وفيتامين "د" فى وجبة السحور، متمثلة فى الألبان ومشتقاته والتى تُستخدم فى عملية بناء العظام .



وأكد شفيق، أن عادةً لا يتغير النظام الدوائي المتبع لمرضى العظام ليكون حول محور الإفطار و السحور بدل الغداء و العشاء، و في اﻷماكن التي يكون فترات الصيام أكثر من 15 ساعة قد يحتاج المريض إلى أدوية وخاصة اﻷدوية المسكنة إلى أدويه طويلة و ممتدة المفعول و لكن لابد أن يكون ذالك بالرجوع إلى الطبيب المعالج.