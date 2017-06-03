صور| «التحرير» تحذر من النصب باسم «شاومينج»

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لم تعد «شاومينج» مجرد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فحسب، وإنما أصبحت طعمًا يستخدمه المحتالون لاصطياد فرائسهم من طلبة وطالبات الثانوية العامة، واستنزاف أموالهم، بزعم إطلاعهم على الامتحانات التي أعلنوا نيتهم في تسريبها.

وأعلنت الصفحة في منشور لها بثته، اليوم السبت، البدء فى إلحاق الراغبين بمجموعة دشنوها على تطبيق «واتساب» لتسريب الامتحان عليها، وجاء فى المنشور: «نبدأ ندخل الناس الواتساب، أي حد عايز يخش يعمل لايك هنا الامتحان على الواتساب ويكلمنا رسايل على الصفحة»، الأمر الذى لاقى إقبالًا شديدًا من جانب الطلبة الذين تهافتوا على ترك أرقام هواتفهم، أملًا فى أن يتم إلحاقهم بالفعل فى المجموعة المنتظر تسريب الامتحان من خلالها.

في الوقت ذاته كشفت تعليقات عدد من متابعي الصفحة عن أساليب النصب والاحتيال التي تعرضوا إليها في سبيل الحصول على الأسئلة بعد تسريبها، حيث قال أحمد محمود: «كداب أقسم بالله ضافني وبعد ما دفعت عمل لي حظر ده واحد نصاب»، وأضافت جيهان مصطفى: «يا جماعة متصدقوش الكلام ده محدش يكتب أرقام، أنا كلمته علشان أدخل بيقولك كارت شحن يعني نصاب، شاومينج الحقيقي بينزل الامتحان من غير فلوس ومش دلوقتي، فيه كذا حد عمل كده وبعد ما أخد الكارت عمله بلوك».