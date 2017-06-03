لإهدار 50 مليون جنيه.. التحقيق مع 3 مسؤولين سابقين بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية السابق، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان الأسبق، وجمال محمد عامر مدير إدارة العقود بمديرية إسكان المنوفية إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وذلك للتحقيق معهم في تهم بإهدار 50 مليون جنيه في أعمال تطوير وتجميل شوارع المحافظة وقت توليهم.

وأرسلت النيابة الإدارية صورة من تقريرها إلى مجلس الوزراء للتحقيق مع المحافظ السابق أحمد شيرين فوزي في الواقعة، مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

وتضمن تقرير النيابة أن المسؤولين تعاقدوا مع شركة "بيرفكت كواليتي للإنشاءات والتعمير" على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناءً على ذات بنود ومقايسات وفئات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الأرصفة وشوارع المنطقة الشمالية دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية أو تحديد القيمة التقديرية لفئات الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة مع أسعار السوق بالمنوفية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه تنفيذ الشركة وفقًا للعقد المبرم معها لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلى بالمنوفية بمبلغ 48 مليون جنيه.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيق كشف عن وجود شبهة مسؤولية سياسية لمحافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزي بشأن المخالفات محل التحقيق، وكشف التحقيقات أن عملية إسناد تطوير وتجميل الشوارع بنطاق محافظة المنوفية تمت بتوجيهات المحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزي على نحو بلغ معه جملة المبالغ محل التحقيق 50 مليون جنيه.​