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بالصور.. إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر

05:20 م السبت 03 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت شركة بتروجت، اليوم السبت، عن إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر قبل موعد التعاقد بأربعة أشهر.

وأطلق المهندس صلاح إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إشارة بدء إبحار منصة ظهر البحرية والتي تم تصنيعها بالكامل فى يارد التصنيع البحري التابع للشركة بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل.

وسبق فعاليات إطلاق إشارة البدء اجتماع مشترك ضم مسؤولي شركتي بتروجت وبتروبل، تم خلاله تقديم عرض مختصر من قبل شركة بتروجت، تضمن نبذة مختصرة عن تاريخ اليارد وأهم المشروعات التي تم تنفيذها منذ إنشاؤه بالإضافة إلى عرض مفصل لمشروع تصنيع منصة ظهر البحرية.

كما تضمن العرض الإشارة إلى نجاح شركة بتروجت فى الإنتهاء من أعمال تصنيع المنصة البحرية للحقل بإجمالى وزن 6000 طن، وذلك خلال مدة زمنية قياسية وقبل أربعة أشهر كاملة من التاريخ التعاقدي للمشروع.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر إلى جميع العاملين باليارد على النجاح فى تحقيق هذا الإنجاز، موجها الشكر أيضا إلى وزير البترول والثروة المعدنية لدعمه الدائم والمستمر للشركة في المجالات كافة، وعلى جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.​

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