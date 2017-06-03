بعد نقله لـ 4 مستشفيات.. مصدر يكشف تفاصيل وفاة متهم في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، ملابسات وفاة متهم داخل مستشفى سيد جلال.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن عبد الظاهر أحمد 31 عاما، يقضي عقوبة الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بقضيتي (مخدرات - سلاح).

وأضاف المصدر، أن المتهم كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة باستمرار، تصاحبها حالة من التشنجات، لافتا بأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه 5 مرات.

وأشار المصدر، إلى أنه مساء أمس الجمعة، شعر المتهم بحالة إعياء شديدة، فتم نقله إلى مستشفى البدرشين العام، وتم تحويله إلى مستشفى الحوامدية ومنها إلى مستشفى قصر العيني، لكن لعدم وجود مكان شاغر بغرفة العناية المركزة، نُقل إلى مستشفى سيد جلال، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأكد المصدر، عدم وجود أي شبهة جنائية، لافتا بأن تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أثبتت إصابة المتوفى بطلق ناري أصاب جزء من المخ، وإحدى مقلتيه خلال مشاجرة منذ 7 أعوام.

وأشار المصدر، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على المتوفى من قبل مفتش الصحة، الذي أكد أن الوفاة طبيعية.