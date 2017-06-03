القوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر تسيطر على مدينة الجفرة

مدينة الجفرة/ليبيا (د ب أ)

تمكنت القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت من بسط سيطرتها على مدينة الجفرة بمناطقها الثلاث، هون، وسوكنة، وودان، وذلك بعد انسحاب قوة سرايا الدفاع عن بنغازي التي كانت تتمركز في المنطقة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صدر اليوم السبت، "إن القوات المسلحة تمكنت من دخول الجفرة، وأسر مجموعة كبيرة من العناصر أثناء المعارك، والسيطرة على مخازن للذخيرة، وعدد كبير من العربات والآليات المسلحة، بالإضافة إلى طائرات عسكرية وجدت في محيط قاعدة الجفرة الجوية".

وكانت قوات الجيش قد تقدمت أمس الجمعة إلى مدينة الجفرة الواقعة جنوب سرت، بعد سقوط قتلى من المدنيين إثر وقوع اشتباكات مسلّحة بين أهالي المدينة، وسرايا الدفاع عن بنغازي، المتّهمة من قبل الجيش بارتكاب أعمال إرهابية، حين قامت قوات تابعة لسرايا بنغازي بالهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية قبل أسابيع، وقتل أكثر من 140 شخصا، أغلبهم من اللواء 12 مجحفل التابع للقوات المسلحة، وبينهم مدنيين.

هذا ونشر الناطق باسم اللواء 12 مجحفل محمد الافيرس مقطع فيديو يبين دخول وحدات الجيش الى مدينة هون وتمركزها أمام المجمع الإداري بالمنطقة، " آخر معاقل مقاتلي سرايا الدفاع"، مؤكداً بسط السيطرة على كامل مدينة الجفرة التي تحوي قاعدة عسكرية جوية ومخازن للسلاح والذخيرة، وكانت تعتبر العاصمة العسكرية في ليبيا، ومقر إقامة القائد العام للجيش، إبان حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

ومن الجدير بالذكر أن معارك سابقة قد جرت بين القوات المسلحة الليبية، وسرايا الدفاع عن بنغازي، عند محاولة الأخيرة في مناسبتين سابقتين اقتحام الهلال النفطي الليبي، والسيطرة على الموانئ النفطية، قبل أن تقوم القوات المسلحة بإجبارها على الانسحاب لمعسكراتها بمدينة الجفرة.