أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر تسيطر على مدينة الجفرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر تسيطر على مدينة الجفرة

05:12 م السبت 03 يونيو 2017

القوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر تسيطر على مدينة الجفرة

مدينة الجفرة/ليبيا (د ب أ)

تمكنت القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت من بسط سيطرتها على مدينة الجفرة بمناطقها الثلاث، هون، وسوكنة، وودان، وذلك بعد انسحاب قوة سرايا الدفاع عن بنغازي التي كانت تتمركز في المنطقة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صدر اليوم السبت، "إن القوات المسلحة تمكنت من دخول الجفرة، وأسر مجموعة كبيرة من العناصر أثناء المعارك، والسيطرة على مخازن للذخيرة، وعدد كبير من العربات والآليات المسلحة، بالإضافة إلى طائرات عسكرية وجدت في محيط قاعدة الجفرة الجوية".

وكانت قوات الجيش قد تقدمت أمس الجمعة إلى مدينة الجفرة الواقعة جنوب سرت، بعد سقوط قتلى من المدنيين إثر وقوع اشتباكات مسلّحة بين أهالي المدينة، وسرايا الدفاع عن بنغازي، المتّهمة من قبل الجيش بارتكاب أعمال إرهابية، حين قامت قوات تابعة لسرايا بنغازي بالهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية قبل أسابيع، وقتل أكثر من 140 شخصا، أغلبهم من اللواء 12 مجحفل التابع للقوات المسلحة، وبينهم مدنيين.

هذا ونشر الناطق باسم اللواء 12 مجحفل محمد الافيرس مقطع يبين دخول وحدات الجيش الى مدينة هون وتمركزها أمام المجمع الإداري بالمنطقة، " آخر معاقل مقاتلي سرايا الدفاع"، مؤكداً بسط السيطرة على كامل مدينة الجفرة التي تحوي قاعدة عسكرية جوية ومخازن للسلاح والذخيرة، وكانت تعتبر العاصمة العسكرية في ليبيا، ومقر إقامة القائد العام للجيش، إبان حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

ومن الجدير بالذكر أن معارك سابقة قد جرت بين القوات المسلحة الليبية، وسرايا الدفاع عن بنغازي، عند محاولة الأخيرة في مناسبتين سابقتين اقتحام الهلال النفطي الليبي، والسيطرة على الموانئ النفطية، قبل أن تقوم القوات المسلحة بإجبارها على الانسحاب لمعسكراتها بمدينة الجفرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • متحدث الجيش الليبي: سنستقبل السرّاج إذا وافق على شروطنا

    متحدث الجيش الليبي: سنستقبل السرّاج إذا وافق على شروطنا

    أخبار
  • تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

    تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

    أخبار
  • تونس منعت 27 ألف مشتبه بهم من السفر لمناطق النزاع منذ عام 2012

    تونس منعت 27 ألف مشتبه بهم من السفر لمناطق النزاع منذ عام 2012

    أخبار
  • إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 800 ألف برميل لأول مرة منذ سنة 2014

    إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 800 ألف برميل لأول مرة منذ سنة 2014

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة

    بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطةأخبار

  • والد

    والد "طفل بامبرز المطرية" يروي تفاصيل الاعتداء على ابنه - (فيديو)أخبار

  • ديلي ميل تكشف تفاصيل راتب صلاح مع ليفربول

    ديلي ميل تكشف تفاصيل راتب صلاح مع ليفربولرياضة

  • بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةأخبار

  • حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقات

    حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقاتأخبار

  • بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

    بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»

فيديو| «التحرير» تكشف حقيقة إطلاق «عريس الحصري» النار على الطفل يوسف

فيديو| «التحرير» تكشف حقيقة إطلاق «عريس الحصري» النار على الطفل يوسف