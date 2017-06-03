زاناكو يخطف الصدارة من الأهلي عبر بوابة القطن

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تمكن فريق زاناكو الزامبي من هزيمة نظيره القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

سجل زاناكو أولا في الدقيقة 10 عن طريق سيث ساكالا، ثم تعادل سليمان موسى للقطن في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني سجل ديدي كيتمبو هدف الفوز للفريق الزامبي في الدقيقة 85.

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وبهذه النتيجة يتصدر زاناكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متقدما على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والقطن رابعا بدون نقاط.

وتعتبر هزيمة اليوم هي الثالثة على التوالي للفريق الكاميروني، وبذلك تتبخر أحلامه في الصعود للدور التالي، فيما يلتقي الأهلي نظيره الوداد غدا الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.