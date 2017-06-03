أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زاناكو يخطف الصدارة من الأهلي عبر بوابة القطن

Google+ Print
زاناكو يخطف الصدارة من الأهلي عبر بوابة القطن زاناكو يخطف الصدارة من الأهلي عبر بوابة القطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن فريق زاناكو الزامبي من هزيمة نظيره القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

سجل زاناكو أولا في الدقيقة 10 عن طريق سيث ساكالا، ثم تعادل سليمان موسى للقطن في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني سجل ديدي كيتمبو هدف الفوز للفريق الزامبي في الدقيقة 85.

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة يتصدر زاناكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متقدما على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والقطن رابعا بدون نقاط.

وتعتبر هزيمة اليوم هي الثالثة على التوالي للفريق الكاميروني، وبذلك تتبخر أحلامه في الصعود للدور التالي، فيما يلتقي الأهلي نظيره الوداد غدا الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية