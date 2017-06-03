نيابة شرق القاهرة تتسلم التحقيقات في واقعة اغتصاب الطفل "حمزة"
نيابة شرق القاهرة تتسلم التحقيقات في واقعة اغتصاب الطفل "حمزة"
04:07 م السبت 03 يونيو 2017
كتب – محمود السعيد:
تسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة إلقاء الطفل حمزة، 3 سنوات من الطابق الخامس بمنطقة المطرية.
أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث، وقررت عرض الطفل على الطب الشرعي لبيان إصابته.
استمعت النيابة لأقوال أهل الطفل المجني عليه، الذين نفوا رؤيتهم للمتهم الذي اختطف الطفل وألقاه من أعلى العقار، كما أنهم عرفوا بالعثور على نجلهم من الجيران.
نفت النيابة القبض على أي متهمين في القضية حتى الآن.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من والد الطفل يفيد بتغيب نجله وعثورهم على جثته بعد إلقائه من أعلى عقار بمنطقة المطرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
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