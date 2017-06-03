باكستان: مقتل خمسة جنود هنود في إطلاق نار مع الجيش الباكستاني
باكستان: مقتل خمسة جنود هنود في إطلاق نار مع الجيش الباكستاني
05:07 م السبت 03 يونيو 2017
إسلام أباد (د ب أ)
قال المدير العام للعلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الميجور جنرال آصف غفور اليوم السبت إن خمسة جنود هنود قتلوا وأصيب عدد آخر أثناء رد الجيش الباكستاني على "إطلاق نار غير مبرر" من جانب قوات هندية عبر خط السيطرة الحدودي، في إقليم كشمير، المتنازع عليه بين الجارتين.
وأضاف غفور أن الجيش الباكستاني "رد بشكل مناسب على حادث انتهاك آخر لوقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية في قطاع تاتا باني على طول خط السيطرة مما دمر المخابئ الهندية في تبادل إطلاق النار"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الهندي على ما ذكره التقرير.
وكثيرا ما تتهم نيودلهي باكستان بإيواء المسلحين ومساعدتهم على العبور وتنفيذ هجمات في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.
وتنفي إسلام أباد الاتهامات وتصف المسلحين بأنهم مقاتلو الحرية.
وخاضت الهند وباكستان حربين بشأن المنطقة المتنازع عليها.
ويطلق الجنود من الجيشين النار على بعضهما البعض بشكل متكرر عبر خط السيطرة. واتهمت الهند جيش باكستان بتوفير غطاء ناري للمسلحين الذين يعبرون الحدود.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة مدنيين اثنين في تبادل لإطلاق النار في إقليم كشمير
-
باكستان تدين الهجوم الإرهابي في كابول
-
مقتل قائد جماعة المجاهدين في كشمير في تبادل لإطلاق النار مع القوات
-
بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالملابس البيضاء.. عزاء الطفل "يوسف" ضحية "الرصاصة الطائشة" -فيديوأخبار
-
استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلينأخبار
-
انتحار مخترع الـ FMأخبار
-
حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقاتأخبار
-
استقرار سعر الدولار بالبنوك في التعاملات الصباحيةأخبار
-
بالصور.. متضررو عقار الأزاريطة عن مساكن الإيواء: غير آدمية والشارعأخبار