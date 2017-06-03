باكستان: مقتل خمسة جنود هنود في إطلاق نار مع الجيش الباكستاني

إسلام أباد (د ب أ)

قال المدير العام للعلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الميجور جنرال آصف غفور اليوم السبت إن خمسة جنود هنود قتلوا وأصيب عدد آخر أثناء رد الجيش الباكستاني على "إطلاق نار غير مبرر" من جانب قوات هندية عبر خط السيطرة الحدودي، في إقليم كشمير، المتنازع عليه بين الجارتين.

وأضاف غفور أن الجيش الباكستاني "رد بشكل مناسب على حادث انتهاك آخر لوقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية في قطاع تاتا باني على طول خط السيطرة مما دمر المخابئ الهندية في تبادل إطلاق النار"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الهندي على ما ذكره التقرير.

وكثيرا ما تتهم نيودلهي باكستان بإيواء المسلحين ومساعدتهم على العبور وتنفيذ هجمات في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.

وتنفي إسلام أباد الاتهامات وتصف المسلحين بأنهم مقاتلو الحرية.

وخاضت الهند وباكستان حربين بشأن المنطقة المتنازع عليها.

ويطلق الجنود من الجيشين النار على بعضهما البعض بشكل متكرر عبر خط السيطرة. واتهمت الهند جيش باكستان بتوفير غطاء ناري للمسلحين الذين يعبرون الحدود.