تونس تحبط محاولتين لاختراق حدودها.. واحتجاز زورقين يقلان 29 شخصاً
تونس تحبط محاولتين لاختراق حدودها.. واحتجاز زورقين يقلان 29 شخصاً
04:03 م السبت 03 يونيو 2017
تونس- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الداخلية التونسية نجاح وحداتها البحرية في إحباط محاولتي اختراق لحدودها البحرية من جانب ولاية بنزرت، واحتجاز زورقين يقلان 29 شخصا شاركا في المحاولتين.
وذكر بيان أصدرته الداخلية التونسية اليوم أن الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بولاية بنزرت أحبطت محاولة اختراق للحدود البحرية باتجاه إيطاليا، واحتجزت زورقا بحريا مجهزا بمحرك، على ساحل الدمنة في ولاية بنزرت.
وأفاد بيان الداخلية التونسية بأن الزورق البحري المحتجز كان يستقله 19 شخصا وصفهم بـ"المجتازين للحدود" تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، من بينهم 3 أشخاص كان يتم البحث عنهم أمنيا بسبب تورطهم في قضايا.
وأوضح البيان أن الوحدات الأمنية تمكنت أيضا من إحباط عملية اختراق ثانية على سواحل غار الملح من ولاية بنزرت، وضبط زورق بحري على متنه 10 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة).
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