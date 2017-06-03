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صور| مدير أمن البحيرة يشيع جثمان معاون مباحث قسم شرطة المنتزة

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شيع الآلاف من أهالي مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، جثمان النقيب محمود سامي، معاون قسم أول المنتزة، الذي استشهد خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، في منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، فجر اليوم السبت.

تم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية عقب صلاة العصر، من مسجد الجمعية، وتم الدفن بمدافن الأسرة، بحضور اللواء علاء شوقي، مدير أمن البحيرة، اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الاسكندرية، اللواء محمد خريصة، مدير مباحث مديرية أمن البحيرة، المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، وقيادات مديريتي أمن البحيرة والإسكندرية ووزارة الداخلية.

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