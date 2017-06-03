صور| إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر

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أعلنت شركة بتروجت، اليوم السبت، عن إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر قبل موعد التعاقد بـ4 أشهر.

وأطلق صلاح إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إشارة بدء إبحار منصة ظهر البحرية، التي تم تصنيعها بالكامل في يارد التصنيع البحري، التابع للشركة بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل.

وسبق فعاليات إطلاق إشارة البدء، عقد اجتماع مشترك ضم مسئولي شركتي بتروجت وبتروبل، تم خلاله تقديم عرض مختصر من قبل شركة بتروجت تضمن نبذة مختصرة عن تاريخ اليارد، وأهم المشروعات التي تم تنفيذها به منذ إنشاءه، بالإضافة إلى عرض مفصل لمشروع تصنيع منصة ظهر البحرية.

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كما تضمن العرض، الإشارة إلى نجاح شركة بتروجت في الانتهاء من أعمال تصنيع المنصة البحرية للحقل بإجمالي وزن 6000 طن، وذلك خلال مدة زمنية قياسية، وقبل 4 أشهر كاملة من التاريخ التعاقدي للمشروع.











