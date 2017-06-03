أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر

Google+ Print
صور| إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر صور| إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة بتروجت، اليوم السبت، عن إنهاء أعمال تصنيع المنصة البحرية لحقل غاز ظهر قبل موعد التعاقد بـ4 أشهر.

وأطلق صلاح إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إشارة بدء إبحار منصة ظهر البحرية، التي تم تصنيعها بالكامل في يارد التصنيع البحري، التابع للشركة بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل.

وسبق فعاليات إطلاق إشارة البدء، عقد اجتماع مشترك ضم مسئولي شركتي بتروجت وبتروبل، تم خلاله تقديم عرض مختصر من قبل شركة بتروجت تضمن نبذة مختصرة عن تاريخ اليارد، وأهم المشروعات التي تم تنفيذها به منذ إنشاءه، بالإضافة إلى عرض مفصل لمشروع تصنيع منصة ظهر البحرية.

شاهد أيضا

كما تضمن العرض، الإشارة إلى نجاح شركة بتروجت في الانتهاء من أعمال تصنيع المنصة البحرية للحقل بإجمالي وزن 6000 طن، وذلك خلال مدة زمنية قياسية، وقبل 4 أشهر كاملة من التاريخ التعاقدي للمشروع.


received_10209063166404070
received_10209063166684077

received_10209063166564074
received_10209063166364069
received_10209063166324068

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية