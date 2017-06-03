بعد 94 يومًا على وفاتها.. «الطب الشرعي» يكشف سبب وفاة الطفلة «فرح» بالشرقية

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كتب- إسلام عبد الخالق:

كشف التقرير النهائى للطب الشرعى فى الشرقية، لتشريح جثة الطفلة «فرح. م. ع»، 10 سنوات، التلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة «العباسة» بأبو حماد، اليوم السبت، عن عدم تعرضها لهتك عرضها أو أى اعتداء جنسى عليها داخل مدرستها.

وأشار التقرير النهائى، إلى أن الوفاة طبيعية وسببها وجود نزيف دموى بالمخ، فضلًا عن وجود حالة قديمة والتهاب بعضلات القلب وانسداد بالأوعية الدموية، نافيًا وجود أى هتك عرض أو تعدى جنسيا نهائيًا، أو حدوث عنف، أن غشاء البكارة سليم، ولا توجد أى إصابات ظاهرية.

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تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء الأول من شهر مارس الماضى، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة «فرح. م. ع»، 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة «العباسة» بأبو حماد، داخل مستشفى الأحرار، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وأفادت التحريات، بدخول الطفلة مستشفى «الأحرار» يوم الاثنين 20 فبراير الماضى، بعد إصابتها بنزيف حاد حال وجودها بمدرستها، حيث استأذنت من مُعلمتها لدخول الحمام، إلا أنها بدأت تنزف من فمها وأنفها فور عودتها إلى الفصل مرة أخرى، فتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة إدارة المدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ، نتيجة عيب خِلقى، فيما ساءت حالتها الصحية، ما ادعى توقيع كشف طبى جديد عليها، تبين من خلاله إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، الأمر الذى يُرجح تعرضها للاغتصاب.