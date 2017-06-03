حوار.. مساعد مدير صندوق النقد السابق: التطبيق الخاطئ للتعويم أدى لزيادة الأسعار

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الوقود سيرتفع 30% قريبًا.. ولا تراجع عن هذا القرار

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، إن قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة المصرية لم يكن هناك بديل عنه، لكن تطبيقه حدث بشكل خاطئ من قبل البنك المركزي، وأنه لا بد من إقالة من تسبب في هذا الخطأ.

وأشار إلى أن الدولار سينخفض إلى 14 جنيهًا العام المقبل، على حد قوله، وأن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات من أجل تحقيق ذلك، فإلى نص الحوار:

كيف ترى قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة المصرية بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على تنفيذه؟

أرى أن قرار التعويم جاء متأخرًا، والبنك المركزي كان يشعر بالخوف لأنه لم يكن لديه دولارات، وهو ما جعله يلجأ إلى التعويم، لكنه عندما دبر نقدا أجنبيا ولجأ إلى الصناديق العربية وتمكن من الحصول على مبلغ، اتخذ قرار التعويم، وقبل التعويم كان هناك من يسافر إلى الخارج ببطاقات لسحب الدولارات، وبعد ذلك يحاسب مع البنك بـ8 جنيهات كسعر رسمي، كنا أمام تجارة، حيث يقوم ببيعها في السوق السوداء بـ18 جنيهًا، وكل من هب ودب أصبح يتاجر في الدولار، من ينتقد قرار التعويم "بيفتي"، لكن الخطأ كان في تطبيق الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وهو ما جعل الدولار يقفز بهذه الطريقة، وتسبب في صعوده من 14 إلى 19 جنيهًا، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار.

ولماذا تأثر المواطن بهذا القرار وارتفعت الأسعار بعد القرار من وجهة نظرك؟

سوء إدارة سعر الصرف، ودعنا نشير إلى أن المعني بذلك البنك المركزي، ومن ارتكب هذا الخطأ "لازم يتشال"، لكن دعنا نؤكد أن صندوق النقد والبنك المركزي والحكومة تعلموا من الأخطاء التي وقعوا فيها، وتحدث الصندوق عن أنه لا يعجبه أن يصل التضخم إلى هذا الحد، وأن ما تسبب في ذلك هو الدولار، وأنه لا بد من القيام بإجراءات منها رفع سعر الفائدة وتخفيض الدولار لمواجهة حرائق الأسعار، والحكومة رصدت 46 مليارا للبعد الاجتماعي وإجراءات الحماية التي تتمثل في العلاوات.

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ما طبيعة الخطأ الذي تسبب في هذه الأزمة؟

كان يتوقع الصندوق أن يصل أقصى ارتفاع للدولار بعد التعويم إلى 14 جنيها، ولكن القفزة التي حدثت كانت نتيجة خطأ في عملية التنفيذ أدى إلى ارتفاعات في الأسعار غير متوقعة، حيث وصل إلى 19 جنيهًا، ما يعني وجود زيادة 6 جنيهات، وقد تأثرت السلع الأساسية وغير الأساسية بزيادة في أسعارها، وأدى ضعف إمكانيات أجهزة الرقابة، واقتصارها على القاهرة فقط إلى تفاقم الأزمة، كما تخطى معدل التضخم الـ30%.

هل سيصل معدل التضخم إلى مستوى مقبول أم سيستمر في مرحلة الخطر؟

البنك المركزي اتخذ قراره برفع سعر الفائدة بعد التعويم مباشرة تحسبًا للتضخم، وعندما رفع الفائدة 3% حتى يمتص فائض السيولة لديه، لكنها لم تكن كافية، وإذا تتبعنا معدل التضخم سنجد أنه في يناير كان 4,6% شهريًا بعد التعويم، وهو ما يعني أنه سيصل إلى 55% سنويًا، لكن في فبراير نتيجة رفع سعر الفائدة انخفض إلى 2,6%، وهو ما يعني 31% خلال عام، وفي مارس وصل معدل التضخم إلى 2%، إلى أن وصل إلى 1,7% في إبريل، وهو ما يعني 20% على مدى العام.

هل هناك شروط لصندوق النقد الدولي قبل الموافقة على منح مصر الشريحة الثانية من القرض؟

وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن الشريحة بعد التوصل إلى تفاهم مع الحكومة والبنك المركزي، حيث سنحصل على 1.25 مليار نهاية الشهر الجاري، فقد وصلوا إلى تفاهمات مع البنك المركزي برفع سعر الفائدة وهو ما حدث، لكن دعنا نشير إلى أنه لا بد من أن يقل معدل التضخم إلى 1% في الأشهر المقبلة حتى لا يشكل خطرا، وما سيساعد في تقليل التضخم أنه يبدو وجود اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر الدولار من 18 إلى 14 جنيهًا، حيث إن الصندوق يريد أن يصحح الخطأ الذي وقع، حيث أعرب عن رفضه هذه الزيادة عندما أعلن أن الدولار ارتفع بمعدل أكبر مما توقعنا، لا بد أن نعيده إلى 14 جنيهًا.

هل تتوقع أن يصل الدولار إلى 14 جنيهًا؟

ما يجعلني واثق بأن الدولار سينخفض إلى 14 جنيهًا هو أن الموازنة القادمة مبنية على افتراض أن سعر الدولار 16 جنيهًا، وهو متوسط ما بين سعر الدولار الحالي 18 وسعره المفترض 14، وأعتقد أننا سنشهد حالة من هدوء الأسعار، ولن تستمر هذه الحرائق التي تشهدها الأسعار، وتوقعاتي أن معدل التضخم سيصل في السنة المالية القادمة إلى 15% فقط، وهو أمر مقبول.

لكن هناك من يشكك في ذلك؟

سعر الدولار سينخفض إلى 14 جنيهًا، كلامي ليس ضربًا من الخيال، لكن بعدما اتفقنا مع الصندوق في نوفمبر الماضي على أن يكون التعويم حرا وليس مضارا، حيث ستفرط الحكومة في ما يقرب من مليار ونصف المليار من قرض الصندوق حتى ينخفض الدولار، ربما نضحي بالشريحة التي سنحصل عليها من الصندوق نهاية الشهر الجاري، ونحن نرى تعافيا في السياحة، وكان هناك مشكلة خاصة بالمستثمرين بسبب زيادة الفائدة، لكن اللائحة التنفيذية ستعطيهم ضمانات وحوافز وهو ما سيجعل المستثمر يضخ أمواله، بالإضافة إلى اكتشافات حقل الغاز الطبيعي، وهو ما سيدفع إلى تقليل الواردات، نحن نتحدث عن افتراض تعافي السياحة وضخ الأموال من المستثمرين والغاز الطبيعي الذي سيبدأ ضخه، وبعد أن يضحي البنك المركزي بمليار ونصف المليار سينضبط السوق وسيتغير الأمر.

هل هناك زيادات جديدة ستفرضها الحكومة على المواطنين؟

سيرتفع سعر البنزين والدولار 30%، ولن يتم التراجع عن هذا القرار، لكن سيتم توزيع كارت ذكي مشحون فيه مبلغ مالي من الحكومة، ما يقرب من 600 جنيه شهريًا، وما يزيد على هذا المبلغ يدفعه المواطن من جيبه.