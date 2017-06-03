أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادي في البرلمان الأوروبي: السياسة الحمائية لترامب تقدم "فرصا كبيرة" لأوروبا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قيادي في البرلمان الأوروبي: السياسة الحمائية لترامب تقدم "فرصا كبيرة" لأوروبا

04:17 م السبت 03 يونيو 2017

البرلمان الأوروبي

برلين - (د ب أ):
أعرب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، عن اعتقاده بأن سياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد تقدم "فرصا كبيرة" لأوروبا.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "دول مثل المكسيك واليابان وكندا والصين، تبحث عن بدائل في التجارة وشراكات جديدة، ونحن الأوروبيون نريد شركاء: ترامب يبني أسوارا ونحن نبني جسورا".

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا استغلال الفرص المتاحة مع الصين، وقال: "حتى لو كانت الصين شريكا غير سهل، ولا تشاركنا الكثير من القيم".

وعن قرار ترامب بخروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ، قال فيبر: "القرار بمثابة كارثة على صورة الولايات المتحدة في العالم. لكن لا ينبغي لنا الدخول في تصعيد من التهديدات"، مضيفا أن الولايات المتحدة شريك محوري في السياسة العالمية وستظل كذلك، وقال: "ستظل الولايات المتحدة شريكا في مجالات كثيرة وسوقا مهما بالنسبة لنا".

وذكر فيبر أنه من المهم الآن "أن نواصل طريقنا بثقة في النفس"، وأضاف: "بإمكاننا تحديد المسار بأنفسنا، ولسنا مضطرين لاتباع توجه الرئيس ترامب".

يذكر أن ترامب أعلن أول أمس الخميس انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لحماية المناخ، ليخرج بالدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، من إطار جهود تشارك فيها كل دول العالم تقريبا لمكافحة الاحتباس الحراري.

وترك الرئيس الباب مفتوحا أمام التفاوض حول اتفاق أفضل بالنسبة إلى النشاط التجاري والعمال في أمريكا، وهاجم اتفاقية باريس على اعتبار أنها تحرم بلده من مميزات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرنسا

    فرنسا "تصحح" للبيت الأبيض حول اتفاقية باريس للمناخ

    أخبار
  • حول العالم فى 24 ساعة

    حول العالم فى 24 ساعة

    أخبار
  • ترامب يقر أن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس

    ترامب يقر أن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس "مثير للجدل"

    أخبار
  • بوتين يتهم الغرب بالتدخل

    بوتين يتهم الغرب بالتدخل "الممنهج" في الشئون الروسية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةأخبار

  • الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندرية

    الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندريةأخبار

  • القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطة ومؤتمرات

    القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطةأخبار

  • بالفيديو- موقف بطولي من

    - موقف بطولي من "شاروخان" تجاه أحد ممثلي رامز تحت الأرضفنون

  • صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

    صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايدأخبار

  • إخلاء سبيل

    إخلاء سبيل "حدث" لسرقته فيس بوك الفنانة "سيمون".. والمتهم: "ماكنتشأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

إيران تنتقد انسحاب ترامب من اتفاق المناخ: عدم مسؤولية تجاه المجتمع الدولي

إيران تنتقد انسحاب ترامب من اتفاق المناخ: عدم مسؤولية تجاه المجتمع الدولي

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»