قيادي في البرلمان الأوروبي: السياسة الحمائية لترامب تقدم "فرصا كبيرة" لأوروبا

برلين - (د ب أ):

أعرب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، عن اعتقاده بأن سياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم "فرصا كبيرة" لأوروبا.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "دول مثل المكسيك واليابان وكندا والصين، تبحث عن بدائل في التجارة وشراكات جديدة، ونحن الأوروبيون نريد شركاء: ترامب يبني أسوارا ونحن نبني جسورا".

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا استغلال الفرص المتاحة مع الصين، وقال: "حتى لو كانت الصين شريكا غير سهل، ولا تشاركنا الكثير من القيم".

وعن قرار ترامب بخروج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ، قال فيبر: "القرار بمثابة كارثة على صورة الولايات المتحدة في العالم. لكن لا ينبغي لنا الدخول في تصعيد من التهديدات"، مضيفا أن الولايات المتحدة شريك محوري في السياسة العالمية وستظل كذلك، وقال: "ستظل الولايات المتحدة شريكا في مجالات كثيرة وسوقا مهما بالنسبة لنا".

وذكر فيبر أنه من المهم الآن "أن نواصل طريقنا بثقة في النفس"، وأضاف: "بإمكاننا تحديد المسار بأنفسنا، ولسنا مضطرين لاتباع توجه الرئيس ترامب".

يذكر أن ترامب أعلن أول أمس الخميس انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لحماية المناخ، ليخرج بالدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، من إطار جهود تشارك فيها كل دول العالم تقريبا لمكافحة الاحتباس الحراري.

وترك الرئيس الباب مفتوحا أمام التفاوض حول اتفاق أفضل بالنسبة إلى النشاط التجاري والعمال في أمريكا، وهاجم اتفاقية باريس على اعتبار أنها تحرم بلده من مميزات.