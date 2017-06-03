حاربت السرطان في «حلاوة الدنيا» .. معلومات لا تعرفها عن «ياسمين غيث»

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فاجأت الفنانة هند صبري الجمهور بعدما نشرت صورة لها برفقة أبطال عمل "حلاوة الدنيا"، من بينهم وجه جديد يدعى "ياسمين غيث"، والتي تقوم بدور "هبة" بالمسلسل، حيث إنها كانت مريضة بالفعل بالسرطان وتعافت منه تمامًا بإصرارها وعزيمتها.

وعلقت "هند صبري" على الصورة: "بطلة حلاوة الدنيا.. ياسمين غيث (دور هبة).. متعافية الحمد لله من سرطان الثدي، كمية طاقة إيجابية وحب للحياة وعزيمة وجمال وموهبة علمونا الكثير في هذه المغامرة .. شكرًا ياسمين إنك علمتينا.. حلاوة الدنيا".

في وسط ذلك، لم يعرف الكثيرون عن "ياسمين غيث" بعضًا من المعلومات التي نرصدها في التقرير التالي..

1- تعمل ياسمين في مجال تصميم الأزياء، وساعدها في ذلك دراستها بنفس المجال.

2- اختارتها مؤسسة بهية لتكون سفيرة لها وتدعم الكثير من المرضى، على الرغم من عدم تعافيها بشكل كامل.

3- خرجت في العديد من اللقاءات التليفزيونية وكشفت تفاصيل إصابتها بالمرض الذي اكتشفته عن طريق الصدفة وهي تغير ملابسها في أحد المرات، ولاحظت وجود ورمًا فقررت أن تقوم بعمل فحص، وفوجئت بإصابتها بسرطان الثدي.

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4- أجرت "ياسمين" عملية جراحية لاستئصال المرض وغدد أخرى معه حتى لا يتكرر ظهور الورم، ومرت بمرحلة العلاج بالكيماوي وفقدت شعرها بالكامل وترتدي "شعر مستعار"، وتتعايش مع مرضها بكل مراحله وظروفه وصعوباته.

5- أصيبت بالإحباط وفكرت في الموت بعد اكتشافها المرض ولكنها استعانت بأخصائية نفسية ساعدتها على التصالح مع مرضها والتعايش معه.

6- متزوجة ولديها ابن، وتقول ياسمين بأن عائلتها وأصدقائها كانوا من أوائل الداعمين لها وبمساعدتهم تخطت المرض، مشيرة إلى أن أكثر شيء يقلقها هو ابنها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت تفكر دائمًا في أنها لا تريد أن تتركه بمفرده.

7- شاركت "ياسمين" في مسلسل "حلاوة الدنيا، واستطاعت أن تجذب الأنظار بابتسامتها وحسها الفكاهي وروحها المرحة، وتجسد في المسلسل شخصية هبة مريضة السرطان التي تواجه المرض وتتعافى منه.