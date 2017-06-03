وزيرا الثقافة والهجرة يشهدان التنورة الغوري
وزيرا الثقافة والهجرة يشهدان التنورة الغوري
04:02 م السبت 03 يونيو 2017
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كتبت- نسمة فرج:
شهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل فرقة التنورة التراثية بوكالة الغوري، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وبحضور وفد من مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، مساء الجمعة 2 يونيو.
وضم الوفد السادة المطارنة روبرت ربّاط راعي أبرشية أستراليا ونيوزيلندا للروم الملكيين الكاثوليك، وأنطوان شربل طربيه، راعي أبرشية أستراليا المارونية، والانبا دانيال أسقف سيدني للأقباط الأرثوذكس، وجوليان بورتيوس، مطران اللاتين في هوبارت أستراليا، وهيغازون ناجاريان مطران أستراليا ونيوزيلندا للأرمن الأرثوذكس، المونسينيور باسيل سوسانيان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في أستراليا، والأب إيلي نخّول المرسل اللّبناني ومسؤول الاعلام في المجلس.
وقام الوفد الكنائسى بتقديم درع تكريم الي وزير الثقافة، والذي ضم شعار "ويل لامة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين".
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